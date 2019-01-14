Макаров: Результаты эксперимента для самозанятых превосходят все ожидания

Москва, , 12:42 — REGNUM Новый налоговый режим для самозанятых граждан уже принес положительные результаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, об этом в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету заявил его глава Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Первые результаты (проведения эксперимента) превосходят все самые смелые ожидания», — заявил Макаров.

По его словам, количество граждан, которые добровольно зарегистрировались как самозанятые в 2019 году, существенно возросло.

«В первый рабочий день нового 2019 года зарегистрировалось людей больше почти в два раза, чем в предыдущие два года», — отметил Макаров.

Однако он подчеркнул, что официальные цифры и результаты эксперимента может озвучивать только Федеральная налоговая служба.

Эксперимент для самозанятых с 1 января 2019 года действует в четырех регионах РФ — Москве, Московской области, Калужской области и Татарии. Граждане, которые не имеют официального работодателя и сотрудников в подчинении, могут зарегистрироваться онлайн и платить 4% со своего дохода в случае, если оказывают услуги физлицам, и 6% — если юрлицам. Таким образом граждане, работающие «на себя», могут выйти в правое поле, отмечали авторы закона в ходе его обсуждения.