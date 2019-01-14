В Южной Корее провели опрос на тему падения цен на недвижимость

Сеул, , 19:33 — REGNUM Через год цены на жилье в столице Южной Кореи значительно упадут, сообщает YTN.

Институт развития Кореи (KDI) провел в декабре 2018 года исследование на тему ценообразования недвижимости, в котором приняли участие более 100 специалистов института.

Согласно опросу, 24% опрошенных сообщили, что через год стоимость недвижимости в столице может упасть до 44%.

Согласно результатам прошлого исследования, которое проводили в сентябре 2018 года по оценкам ученых, стоимость жилья должна была упасть до 46%, что на 27% больше, чем предполагалось.

Менее 2,5% опрошенных ответили, что цены упадут на 28%, 5% опрошенных — на 10%.

31% специалистов сообщили, что цена на недвижимость в г. Сеуле через год будет примерно такой же, что и в этом году.

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