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В Южной Корее провели опрос на тему падения цен на недвижимость

Экономика

Исследование провел Институт развития Кореи

Сеул, 14 января 2019, 19:33 — REGNUM  Через год цены на жилье в столице Южной Кореи значительно упадут, сообщает YTN.

Институт развития Кореи (KDI) провел в декабре 2018 года исследование на тему ценообразования недвижимости, в котором приняли участие более 100 специалистов института.

Согласно опросу, 24% опрошенных сообщили, что через год стоимость недвижимости в столице может упасть до 44%.

Согласно результатам прошлого исследования, которое проводили в сентябре 2018 года по оценкам ученых, стоимость жилья должна была упасть до 46%, что на 27% больше, чем предполагалось.

Менее 2,5% опрошенных ответили, что цены упадут на 28%, 5% опрошенных — на 10%.

31% специалистов сообщили, что цена на недвижимость в г. Сеуле через год будет примерно такой же, что и в этом году.

Читайте ранее в этом сюжете: Цены на недвижимость в Южной Корее в 2019 году могут снизиться на 1% — СМИ

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Динамика цен на недвижимость
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