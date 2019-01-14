Нацбанк Казахстана выявил нарушения в деятельности коллеторов

Астана, , 12:37 — REGNUM По итогам четвертого квартала 2018 года Национальный банк Казахстана применил семь санкций и ограничительных мер воздействия по отношению к коллекторским агентствам, сообщили 14 января в пресс-службе финансового регулятора.

В Нацбанке республики уточнили, что ряд коллекторских агентств не фиксировал взаимодействие с должниками с помощью средств аудио‑ и видеотехники или не соблюдали нормы по хранению записей.

Кроме того, были допущены нарушения, связанные с предоставлением должнику ложной информации по задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября 2018 г. председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев заявил, что закон «О коллекторской деятельности», принятый в 2017 году, снял напряжение в сфере взыскания задолженностей.

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