Ставропольский губернатор надеется на курортный сбор

Ставрополь, , 12:34 — REGNUM Успешным считает опыт курортного сбора для Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров. Об этом сообщила его пресс-служба 14 января. Напомним, эксперимент по которому начал действовать в нескольких российских регионах с мая 2018 года. В число пилотных вошел и Ставропольский край — курортный сбор взимается с гостей, которые отдыхают в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод.

«Плановый показатель поступлений от сбора был установлен в размере 181 миллиона рублей. К концу 2018 года он был перевыполнен на шесть миллионов рублей. Плательщиками курортного сбора стали свыше 312 тысяч отдыхающих», — сказал Владимир Владимиров.

Как и планировалось, все доходы от курортного сбора направляются на благоустройство городов-курортов и реконструкцию, строительство собственно курортной инфраструктуры. В 2018 году в Железноводске именно на деньги, полученные от курортного сбора, завершили работы на Лермонтовском терренкуре, в Ессентуках благоустроили партерную группу у Курортного парка, в Пятигорске завершили первую очередь обновления парка «Цветник». В Кисловодске в первые месяцы текущего года планируется завершить благоустройство двух пешеходных зон и скверов у памятников Д.И.Тюленеву и К. Ге по Курортному бульвару.

При этом вопреки прогнозам введение курортного сбора не повлияло на турпоток: в 2018 году Ставрополье посетили более полутора миллионов человек, что на 3% больше, чем годов ранее.

В 2019 году, по словам Владимирова, власти Ставропольского края рассчитывают, что курортный сбор принесет городам-курортам края около 260 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Ставропольский край вступил в эксперимент по курортному сбору с 1 мая 2018 года. Сбор установлен в размере 50 рублей с одного приезжего в сутки и действует в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Железноводске.

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