Названы самые «дефицитные» специальности 2019 года в России

Москва, , 12:31 — REGNUM В текущем году более всего востребованы рынком труда будут рабочие специальности, такова динамика 2018 года. Об этом говорится в исследовании рекрутингового агентства HeadHunter.

Отмечается, что в минувшем году число вакансий для рабочих специальностей выросло по отношению к 2017 году на 205%. По данным экспертов, в 2019 году спрос на эти специальности также продолжает расти. Также специалисты агентства обращают внимание на рост спроса на водителей, продавцов-консультантов, курьеров, а также менеджеров по продажам в сфере b2b.

По мнению представителей компании, дефицит предложения на рынке рабочих специальностей приведет к росту предложений по зарплатам со стороны работодателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября 2018 года директор по персоналу компании «ФинЭкспертиза» Елена Попова отметила, что по некоторым направлениям IT-сферы спрос со стороны работодателей значительно превышает предложение, что, естественно, не может не сказываться на росте заработных плат IT-работников в Москве.

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