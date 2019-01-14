Израильская компания систем военной разведки продана за $230 миллионов

Иерусалим, , 14:35 — REGNUM 13 января израильская оборонная компания Aeronautics была продана концерну Raphael за $230 млн. Как сообщает израильское бизнес-издание Globes, соответствующее соглашение было подписано сторонами после пяти месяцев переговоров.

Известно, что изначально руководство Raphael совместно с бизнесменом Авихаем Столеро планировали приобрести компанию вдвое дешевле, предложив Aeuronautics всего $117 млн. Однако за оборонную компанию решил побороться крупнейший концерн страны Таасия Авирит («Авиационная промышленность»). В течение почти полугода две компании стабильно повышали цену на Aeronautics.

На сегодняшний день Aeronautics занимается разработкой систем военной разведки, чем вызывает большой интерес со стороны потенциальных инвесторов. Примерно треть акций компании принадлежит трем фондам — Genesis, Viola и KCPS —, которые, по условиям соглашения, вынуждены продать свою часть компании. Кроме того, согласно условиям сделки, акции компании перестанут продаваться на бирже.