На курортах Карачаево-Черкесии побывали на Новый год 120 тыс. туристов

Черкесск, , 12:25 — REGNUM На новогодние праздники Карачаево-Черкесию выбрали для отдыха 120 тыс. туристов. По сравнению с 2018 годом турпоток вырос на 5000 человек. Такие предварительные данные привели ИА REGNUM 14 января в пресс-службе главы и правительства региона.

Больше всего гостей республики привлек Домбай. Здесь с 30 декабря по 8 января 2019 года побывали около 60 тыс. человек. Еще 45 тыс. туристов отдохнули в новом всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Архыз». При этом заполняемость гостиничного фонда составила 100%.

Кроме того, гости из России и зарубежья посещали Тебердинский биосферный заповедник, туркомплекс «Медовые водопады» и другие туристические места Карачаево-Черкесии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году власти Карачаево-Черкесии рассчитывали принять 1 млн 350 тыс. туристов. Это в 2,8 раз больше, чем численность населения республики. Только в первом квартале 2018 года курорты региона посетили более 400 тыс. туристов.

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