Нацбанк Казахстана выявил нарушения в микрофинансовых организациях

Астана, , 12:25 — REGNUM По итогам четвертого квартала 2018 года Национальный банк Казахстана применил в отношении микрофинансовых организаций (МФО) 17 санкций и ограничительных мер воздействия, сообщили 14 января в пресс-службе Национального банка республики.

Среди основных нарушений: несоответствие договора о предоставлении микрокредита требованиям законодательства Казахстана, несвоевременная сдача квартальной отчетности, отсутствие в договоре размера годовой эффективной ставки вознаграждения, рассчитанной согласно законодательству.

В Нацбанке отметили, что микрофинансовые организации имеют право выдавать кредиты в сумме 8000 (минимальный расчетных показателей) ($53,6 тыс.) по ставке, не превышающей 56% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года количество МФО в Казахстане составило 236, что на 9,9% меньше, чем в январе — июне 2017 года.

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