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Рубль закрепляет достигнутые успехи

Экономика

… и демонстрирует стабильность

Рубль закрепляет достигнутые успехи
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 14 января 2019, 12:13 — REGNUM  Российская валюта заметно укрепилась с начала 2018 года и всю предыдущую неделю торговалась на достигнутых уровнях. Курс доллара США «заперт» в диапазоне 66,50 руб. — 67,30 руб. Евро не выходит за границы 76,30 руб. — 77,60 руб. Коррекционный откат нефтяных фьючерсов после роста пока не оказывает негативного влияния на рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

В последнее время на рынке циркулируют обсуждения вопроса о недооценености рубля. При этом размах дисбаланса от 10 до 70% от текущей стоимости российской валюты. На фоне позитивных ожиданий на рынке нефти, для рубля формируются реальные предпосылки для закрепления достигнутых с начала года успехов.

«Сегодня, 14 января, в течение дня диапазонная торговля может быть продолжена. И только выход за указанные выше границы придаст дополнительный импульс в дальнейшей динамике основных валют на Московской бирже», — полагает эксперт.

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