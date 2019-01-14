Не спешите радоваться: о чём говорит рост товарооборота между РФ и КНР?

Москва, , 13:30 — REGNUM Новости о ситуации во внешней торговле РФ не подтверждают заявлений чиновников об успехе программы импортозамещения, полагает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 14 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что, по данным департамента статистического анализа Главного таможенного управления КНР, товарооборот между РФ и КНР в 2018 году вырос на 27,1%. При этом главными статьями китайского экспорта в РФ оказалась продукция электромеханического сектора, а импорта — углеводороды и лес.

«Действительно вырос внешнеторговый оборот с Китаем, но почему? Потому что у РФ в целом выросли объёмы экспорта из-за некоторой корректировки цены на нефть, её роста. Значит, выросли и внешнеторговые доходы, и возникла возможность увеличивать объёмы импорта, — сказал Комолов. — А основу российского импорта составляют машины и оборудование, техника и электроника. Всё то, что в РФ не производится. В этом плане Китай компенсирует частично те внешнеэкономические трудности, которые возникли у РФ с европейскими партнёрами. КНР производит всю номенклатуру товаров электроники и различные станки и оборудование. Всё это отличается более низкой ценой (по сравнению с европейскими аналогами — прим. ИА REGNUM ), и качество вполне сопоставимо с европейским».

При этом экономист отметил, что, говоря о росте объёмов российского экспорта в Китай в плане сырьевых товаров, важно учитывать не номинальный рост физических объёмов поставок.

«Дело в росте стоимостных объёмов. Выросла цена на нефть, и вместе с ней выросли цены на все сырьевые товары, — уточнил он. — Всё это отражает периферийный характер российской экономики. И как мы видим, совсем не подтверждает бравые заявления наших чиновников об эффективности программы импортозамещения. Нет. Только выросли цены на ресурсы, как тут же появилась возможность увеличить объём поставок электроники и оборудования из-за рубежа».

В этой связи Комолов уточнил, что ситуацию невозможно исправить косметическими мерами.

«Нужно менять промышленную политику государства и в качестве приоритета выставлять развитие обрабатывающей промышленности, — заявил экономист. — А значит надо менять налоговую и, что очень важно, валютную и финансовую политику, которая в настоящее время обеспечивает благоприятные условия лишь сырьевому сектору. Нужны не просто реформы, а тектонические фундаментальные сдвиги, на которые нынешнее правительство не просто не способно, но и не заинтересовано в них. Оно отражает интересы сырьевого олигархата, а эту часть нашей экономики вполне устраивает нынешняя ситуация».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Главного таможенного управления КНР, внешнеторговый оборот Китая продолжает расти. Так, в 2018 году этот показатель достиг $, 62 трлн долларов, что на 12,6% выше, чем в 2017 году.

При этом рекордных показателей достиг и экспорт. В 2018 году он составил 42,14 трлн долларов, что на 9,9% больше аналогичного периода 2017 года. Положительное сальдо торгового баланса по итогам прошлого года составило 546,8 млрд долларов.

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