Сбербанк поднял ставки по ипотечным кредитам

Москва, , 12:06 — REGNUM С сегодняшнего дня Сбербанк увеличил ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщается 14 января на сайте кредитной организации.

Отмечается, что ставки по ипотечным продуктам повысились на 1%. В частности, базовая ипотечная ставка вместо прежних 9,8% теперь составляет от 10,8%, для зарплатных клиентов ставка повысилась с 9,5 до 10,5%, а для клиентов без подтверждения дохода значение ипотечной ставки поднялось с 10,1% до 11,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января исполнительный директор Первого ипотечного агентства Сергей Топорников заявил, что повышение ставок на ипотеку было предсказуемым, но вместе с тем более резким, чем ожидалось — вероятно, банки создают запас для дальнейшего роста ключевой ставки.

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