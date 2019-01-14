150 калужан уже зарегистрировались в качестве самозанятых в 2019 году

Калуга, , 12:05 — REGNUM Около 150 жителей Калужской области с начала 2019 года добровольно зарегистрировались в качестве самозанятых. Об этом, как сообщает ИА REGNUM, говорилось 14 января на координационном совещании руководителей органов государственной власти региона.

По словам выступившего на совещании представителя УФНС по Калужской области, уже первые дни нового 2019 года, когда вступил в действие 422 федеральный закон о самозанятых, показали, что на территории региона у граждан имеется интерес к нововведению и они готовы принять на себя исполнение нового налогового режима.

«В соответствии с рекомендациями федеральной налоговой службой сейчас первые два месяца мы находимся в режиме наблюдения, для того, чтобы посмотреть, насколько удобно и эффективно используется данное приложение, сама регистрация проходит, и естественно введем разъяснительно-информационную работу.

Мы большое внимание уделяем сейчас электронным площадкам, которые будут самостоятельно подключать самозанятых. В первую очередь это агрегаторы такси, которые уже на сегодняшний момент являются участниками данного эксперимента, и будут осуществлять перевод тех своих работников, которые занимаются извозом пассажиров, в части самозанятых, для того, чтобы полностью и целиком легализовать. А также те электронные площадки, которые предоставляют услуги для населения. Это YouDo, это Профи.ру. — самого разного плана. Это и изготовление своей собственной продукции, и какие-то услуги, которые оказываются населению на возмездной основе.

Отдельно будем прорабатывать вопрос о взаимодействии с агентствами недвижимости для того, чтобы граждане, сдающие жилье по найму, также приняли участие в переходе на этот новый налоговый режим», — сказал представитель налогового органа.

Между тем, на совещании особо подчеркивалось, что властям предстоит вести разъяснительную работу с предприятиями. Уже появились сообщения о том, что фиксируются попытки работодателей перевести своих сотрудников на режим самозанятых для того, что облегчить нагрузку по выплате социальных взносов. У налоговиков есть право проводить дополнительные контрольные мероприятия для того, чтобы удостовериться, что ранее работник в течение двух лет числился в штате, а значит подобны налоговые маневры — незаконны. По мнению губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, налоговой службе следует тщательно отслеживать подобные случаи: не исключен переход индивидуальных предпринимателей в самозанятые, что снизит доходы региона «и мы можем получать приличную дыру в бюджете».

Как сообщало ИА REGNUM, Калужская область стала одним из российских регионах, в которой с 1 января 2019 года в порядке эксперимента начал действовать налог на профессиональный доход. Речь идёт о специальных налоговых ставках для граждан, которые получают доход, но при этом не имеют работодателя или сотрудников в подчинении. Если их доход в год не превышает 2,4 млн рублей (или 200 тыс. рублей в месяц), то они могут воспользоваться новыми правилами налогообложения. Так, с оказания услуг или продажи товаров другим гражданам им надо будет уплатить 4% с дохода. Если речь о взаимодействии с компаниями и юрлицами, то ставка поднимается до 6%.

Для того чтобы официально стать самозанятым, гражданам достаточно установить мобильное приложение «Мой налог», которое специально для этих целей разработала Федеральная налоговая служба. Таким образом, ходить в ФНС, подавать документы и заниматься другими бюрократическими вопросами гражданам не придется. На новый режим налогообложения смогут перейти и индивидуальные предприниматели, не имеющие работодателя и не привлекающие наемных работников по трудовым договорам, однако в том в том случае, если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Налоговый эксперимент по самозанятым в Татарии, а также в Москве, Московской и Калужской областях продлится до 31 декабря 2028 года. Если он будет признан успешным, его затем распространят на всю Россию.