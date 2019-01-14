Прогноз: Правительство РФ не станет препятствовать росту цен в 2019 году

Москва, , 13:28 — REGNUM Главная цель правительства РФ — это обеспечение бюджетного профицита, убеждён экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 14 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз «Руспродсоюза» о том, что в 2019 году повышение НДС приведёт к росту себестоимости продукции на 4−12%.

«Фактор предстоящего повышения цен — это не только рост НДС, но и очередное подорожание топлива, несмотря на попытку сдержать этот процесс, — отметил Григорьев. — Удивления это не вызывает, так как поддержка внутреннего рынка и потребителей, которые формируют этот внутренний рынок, уже давно не является приоритетом экономической политики государства. Приоритетом является макроэкономическая стабильность и накопление резервов. Если мы посмотрим на план бюджета на 2019−2021 годы, то увидим, что там на каждый год запланирован строгий бюджетный профицит. В 2019 году — порядка 2 трлн рублей. И главная цель объявленного накопления — довести его до суммы 9−10% от ВВП».

Что до проблем бедности, то они, как полагает Григорьев, правительством РФ не рассматриваются вообще.

«Лес рубят — щепки летят, но только в данном случае щепками оказывается крайне низкий уровень жизни, — добавил эксперт. — В октябре 2018 году появились данные о том, что в РФ медианное благосостояние составляет порядка 2,5 тыс. долларов, что ужасно мало, но при этом высокая степень концентрации благосостояния в руках 10% населения, чьё благосостояние растёт намного быстрее, чем благосостояние большинства, которое не растёт вообще. У нас, по данным Росстата, порядка 80% населения получают меньше 50 тыс. рублей в месяц. То есть мы становимся всё более бедной страной, и этот факт не сказать что ускользает от внимания законодателей и чиновников правительства. Просто он их не очень сильно интересует. Так что рост цен безусловно будет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам исполнительного директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, в первом квартале 2019 года в России рост цен на продовольственные товары может подстегнуть совокупность факторов, главным среди которых, конечно, является увеличение налога на добавленную стоимость на 2% с 1 января 2019 года.

Как отметил Востриков, рост ставки НДС всего на 2% может привести к росту себестоимости продукции на 4−12%.

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