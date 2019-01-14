В Южной Корее увеличат сумму страховых взносов

Сеул, , 12:15 — REGNUM Страховые компании Южной Кореи увеличат сумму страховых взносов в среднем на 3%, сообщает YTN.

Представители страховых компаний Hyundai Marine & Fire Insurance и Dongbu Insurance сообщили, что с 16 января увеличат стоимость автомобильной страховки на 3,9% и 3,5% соответственно.

С 19 января компания KB Insurance также увеличит стоимость на 3,5%. А страховая компания Samsung Fire & Marine Insurance планирует увеличить стоимость своих услуг на 3% лишь к концу января.

Средняя сумма страховки составляет 640 000 вон (~$572,4), однако после повышения, эта сумма увеличится в среднем еще на 20 000 вон (~$17,8).

Представители компаний сообщили, что в 2018 году министерство земли, инфраструктуры и транспорта повысила оплату на техобслуживание на 3%. Предполагается, что коэффициент убыточности может увеличиться до 83,7% к 3 кварталу. Это связано с тем, что количество аварий в прошлом году значительно увеличилось из-за аномальной жары.