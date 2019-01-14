Росавтодор пообещал починить дорогу к курорту «Архыз» в Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 11:57 — REGNUM К новому горнолыжному курорту «Архыз» в Карачаево-Черкесии скоро можно будет добраться по новой дороге. Росавтодор объявил о том, что уже к концу 2019 года будет завершен капитальный ремонт дороги от станицы Зеленчукская к поселку Архыз и обсерватории Российской академии наук.

Свои намерения начальник ФКУ Упрдор «Северный Кавказ» Руслан Лечхаджиев подтвердил на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе руководителя и правительства региона.

Было отмечено, что объем запланированных строительных и ремонтных работ дорожной инфраструктуры в Карачаево-Черкесии на 2019 год значительно превысит объемы 2018 года. Так, в рамках национального проекта «Безопасные дороги» планируется провести ремонт пяти искусственных мостовых сооружений.

Также будет начато строительство шестикилометрового участка объездной дороги от восточного въезда в город Черкесск до поселка Знаменка. Для этого в 2018 году уже проведены геологическая, археологическая и геодезическая экспертизы. Осталось утвердить проектно-сметную документацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в Карачаево-Черкесии была открыта автомобильная дорога к туристическому комплексу «Медовые водопады». Она была создана в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)».