Китай почти на треть увеличил импорт природного газа в 2018 году

Пекин, , 11:11 — REGNUM Объем импорта Китаем природного газа в 2018 году побил все рекорды в связи с кампанией китайского правительства по поддержке «чистой энергетики», сообщает 14 января газета Global Times.

Порядка 90,39 млн тонн природного газа было ввезено в Китай в 2018 году, что на 31,9% выше, чем годом ранее, сообщили в Главном управлении таможни КНР. При этом, рост 2018 года побил и без того рекордные показатели 2017 года в объеме 26,9%.

В декабре 2018 года импорт Китаем природного газа составил 9,23 млн тонн. При этом, как отмечает издание, аппетит Китая в отношение природного газа стремительно рос в предыдущие годы. Не в последнюю очередь это связано с мерами по защите экологии, которые активно придвигает центральное правительство, постепенно отказываясь от угольной энергетики.

Китай уже превзошел Южную Корею и стал вторым по величине импортером природного газа в страну в 2017 году после Японии. При этом, растет импорт и других ископаемых вроде сырой нефти и меди, в то время как импорт железной руды и соевых бобов идет на снижение.

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