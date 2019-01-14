Лондон создал спецгруппу для охоты за «грязными» деньгами

Лондон, , 11:10 — REGNUM Британские власти заявили о намерении создать специальную экспертную группу для борьбы с мошенничеством в сфере финансов, коррупцией и незаконными доходами, заявил министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид. Об этом сообщает 14 января Reuters.

Отмечается, что в новую структуру будут включены высокопоставленные сотрудники ряда крупнейших банков страны, а также члены стратегического совета по экономической преступности.

«Необходимо бороться на всех фронтах с коррумпированными мошенниками, которые набивают свои карманы нечистыми деньгами и роскошно живут за счет законопослушных граждан», — цитирует агентство слова Джавида.

Также сообщается, что в первую очередь группа будет заниматься подозрительными деньгами из России, других стран бывшего СССР, Нигерии и стран Азии.

Следует добавить, британское казначейство оценило ежегодный объем таких преступлений в $18,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля британский заместитель министра внутренних дел Бен Уоллес заявил, что от состоятельных иностранцев, владеющих активами в Великобритании, потребуют объяснить происхождение средств.

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