Названы сроки перехода банковской розницы в России в цифровой формат

Москва, , 11:02 — REGNUM Банковская розница в России, скорее всего, в течение трёх лет перейдёт в цифровой формат взаимодействия. Об этом сообщал заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев.

При этом, как отметил представитель Банка России, некоторые сложности могут возникнуть с корпоративными клиентами

«С корпоративным банкингом в данном случае будет сложнее», — приводит газета «Известия» слова Поздышева, однако для этого потребуется больше времени.

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«Но и здесь через три-пять лет вряд ли уже корпоративный клиент будет приезжать в банк с пакетами документов», — считает Поздышев.

Также зампред ЦБ назвал и основные сложности в переходе на цифровой формат. Они заключаются в специфике работы судебной системы. Суды требуют либо оригиналы, либо нотариально заверенные копии документов. Они оцифрованную информацию не принимают.

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Как сообщало ИА REGNUM, внедрять современные технологии в России планируется во всех отраслях. На реализацию национальной программы по развитию цифровой экономики в России в 2019—2024 годах планируется потратить свыше 1,8 трлн рублей. Более 1 трлн из этих средств выделят из федерального бюджета.

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