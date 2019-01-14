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Катар заявил о планах нарастить вложения в экономику США

Экономика

На сегодняшний день инвестиции Суверенного фонда Катара в экономику Соединенных Штатов достигают $30 млрд

Доха, 14 января 2019, 10:54 — REGNUM  В намерения властей Катара входит увеличение инвестиций в экономику США до $45 млрд в ближайшие два года, заявил исполнительный директор Суверенного фонда Катара Мансур Ибрагим аль-Махмуд. Об этом сообщает 13 января Reuters.

По словам руководителя инвестиционной организации, фонд намерен переоценить свой портфель активов за пределами стран ЕС. Также аль-Махмуд подчеркнул, что на сегодняшний день инвестиции Суверенного фонда Катара в экономику США достигают $30 млрд.

«Мы говорим о $45 млрд для рынка США. Мы придем к этому в течение следующих двух лет», — цитирует его слова агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря министр по делам энергетики Катара Саад бен Шарид аль-Кааби заявил, что государственная нефтяная компания Катара Qatar Petroleum заявила о планах инвестировать в энергетические проекты США не менее $20 млрд.

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Взаимоотношения США с Ближним Востоком
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