Названа среднегодовая зарплата государственных служащих в Южной Корее

Сеул, , 10:58 — REGNUM В Южной Корее посчитали среднегодовую зарплату сотрудников государственных учреждений, сообщает телеканал YTN.

Портал вакансий JOB KOREA провел исследование, в результате которого были проанализированы планы приема на работу более 130 государственных учреждений.

Согласно полученной информации, среднегодовая зарплата сотрудников государственных компаний в 2018 году, в среднем составляет 33,62 млн вон (~$30 тыс), что на 5% больше, чем годом ранее.

Согласно исследованию, сотрудники Корейского института передовых технологий (KAIST) имеют самую высокую годовую зарплату 49 млн вон (~$43,830), затем по списку идут сотрудники Корейского научно-исследовательского института атомной энергии, Корейского банка развития и Индустриального банка Кореи.

По официальным данным, в 2019 году основные государственные учреждения наняли 8 800 человек. Кроме этого Корейская национальная железнодорожная корпорация также КОРЕЙЛ планирует нанять еще 1800 сотрудников.