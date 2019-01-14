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«Мосстройтранс» намерен финансировать ряд проектов в Забайкалье

Экономика

Речь, в частности, идёт о строительстве цементного завода, разработке угольных разрезов и создании гостиниц

Чита, 14 января 2019, 10:43 — REGNUM  Забайкалье рассчитывает получить нового крупного инвестора. О намерении реализовать на территории региона новые проекты заявил президент корпорации «Мосстройтранс» Мераби Чочуа в ходе встречи с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым. Из официальной информации забайкальских властей следует, что речь, в частности, идёт о строительстве цементного завода с производственной мощностью полмиллиона тонн, разработке угольных разрезов и возможности создания гостиниц.

В связи с этим Александр Осипов подчеркнул, что в крае активно применяются механизмы стимулирования инвестиционных проектов, позволяющие увеличивать их окупаемость, сокращать сроки реализации, снижать риски.

Напомним, в 2017 году «Мосстройтранс» уже стало подрядчиком Приаргунского производственного горно-химического объединения (работы по экскавации и транспортировке вскрышных пород на Уртуйском буроугольном месторождении вблизи Краснокаменска).

Новые планы начнут реализовываться уже с 2019 года.

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Привлечение инвестиций в региональную экономику
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