Строительство энергоблока «БРЕСТ-ОД-300» в Северске выполнено на 46%

Северск, Томская область, , 10:14 — REGNUM Комплексный график сооружения энергоблока «БРЕСТ-ОД-300» в Северске (Томская область) и план работ на 2019 год обсудили участники совещания под председательством специального представителя госкорпорации «Росатом» по международным и научно-техническим проектам Вячеслава Першукова. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Сибирского химического комбината.

Отмечается, что строительно-монтажные работы на объекте выполнены на 46%. При этом на них затрачено более 4 млрд рублей, из которых в 2018 году — около 600 млн рублей.

В минувшем году строители завершили возведение строительных конструкций трёх технологических корпусов будущего завода по производству топлива. В основной корпус подведено временное отопление и электроснабэение, ведутся отделочные работы.

Напомним, что «Росатом» реализует на площадке Сибирского химического комбината проект «Прорыв». Он станет основной технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом и решит проблему отработанного ядерного топлива и радиоактивных отходов. Одним из направлений комплекса в составе реакторной установки «БРЕСТ-ОД-300» с пристанционным ядерным топливным циклом и комплекс по производству смешанного уран-плутониевого (нитридного) топлива для реакторов на быстрых нейтронах.

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