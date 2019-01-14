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Темп роста ВРП китайского Тяньцзиня в 2019 году запланирован на уровне 4,5%

Экономика

При этом в 2018 году этот показатель фактически был и того ниже — 3,6%

Тяньцзинь, Китай, 14 января 2019, 10:04 — REGNUM  Власти города центрального подчинения Тяньцзиня, расположенного на севере Поднебесной ожидают рост ВРП региона не ниже 4,5% в 2019 году, сообщает 14 января агентство Синьхуа.

Согласно ежегодному отчету о проделанной работе, который был озвучен мэром Чжан Гоцином на открывающем заседании ежегодной сессии Тяньцзиньского муниципального собрания народных представителей, в 2019 году регион планирует достичь роста ВРП на уровне 4,5%.

Показатель не впечатляет на фоне темпов роста ВВП страны, которые в последние годы держатся в районе 6,5%, однако это значительно выше того показателя, что фактически был достигнут в 2018 году. Тогда ВРП Тяньцзиня вырос всего на 3,6%.

Отметим, что власти Пекина также раскрыли свои планы о достижении ВРП региона в районе 6−6,5% при том, что в 2018 году этот показатель фактически составил 6,6% при запланированных 6,5%.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Пекина запланировали рост ВРП в 2019 году на уровне от 6 до 6,5%

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Экономика Китая
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