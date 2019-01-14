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Власти Пекина запланировали рост ВРП в 2019 году на уровне от 6 до 6,5%

Экономика

При этом на 2018 году этот показатель был на отметке не ниже 6,5%

Власти Пекина запланировали рост ВРП в 2019 году на уровне от 6 до 6,5%
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пекин

Пекин, 14 января 2019, 09:56 — REGNUM  Мэр Пекина заявил, что столица Поднебесной намерена обеспечить рост ВРП на уровне 6 — 6,5% в 2019 году, передает 14 января агентство Синьхуа.

Согласно ежегодному правительственному отчету о проделанной работе, который был представлен Чэнь Цзиньином на открывающей встрече ежегодной сессии Пекинского муниципального собрания народных представителей, запланированные темпы роста ВРП Пекина в наступившем году составят 6 — 6,5%. При этом на 2018 году этот показатель был на отметке не ниже 6,5%.

Отметим, что реальные темпы роста внутреннего регионального продукта города центрального подчинения и по совместительству столицы Китая Пекина составил около 6,6%. Как сообщало ИА REGNUM, Китай в целом нарастил внешнеторговый оборот до $4,62 трлн в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай нарастил внешний торговый оборот до $4,62 трлн

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Экономика Китая
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