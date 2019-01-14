Недобросовестная конкуренция: в Оренбуржье наказана страховая фирма

Оренбург, , 09:41 — REGNUM В Оренбургской области оштрафована страховая компания. Причиной наказания стало нарушение антимонопольного законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по региону.

«Являясь участником аукциона на оказание услуг по ОСАГО, страховая компания неправомерно рассчитала ценовое предложение с целью снижения цены контракта и обеспечения победы в конкурсной процедуре, в то время как интересы добросовестных участников аукциона оказались ущемлены», — отметили в ведомстве.

По данным областного УФАС, фирма проигнорировала требования заказчика, указанные в конкурсной документации, и использовала для расчёта коэффициента страхового тарифа данные сайта Российского союза страховщиков.

Антимонопольная служба сделала замечание и предоставила возможность устранить нарушение добровольно. Однако страховая фирма не исполнила предупреждение. В итоге компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей.

Стоит отметить, что это не единичный случай в регионе, когда страховые фирмы несут наказание за недобросовестную конкуренцию. Ранее причиной штрафа также являлся заниженный коэффициент страхования.

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