Нефть «потеряла» важный психологический уровень $60

Москва, , 09:31 — REGNUM Нефть марки Brent 11 января подешевела чуть больше чем на 1,5%, сократив недельный прирост до 6%. Новая неделя тоже началась со снижения цен, причем с утраты важного психологического уровня $60, который ранее выступил в качестве локальной поддержки. Теперь, с точки зрения технического анализа, понижательные риски могут усилиться в краткосрочной перспективе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«В целом настрой рынка остается неплохим — котировки продолжают тянуться в северном направлении, хотя в последние дни инвесторы стали осторожничать и фиксировать прибыль на росте. Так, пятничная попытка тестирования максимума в районе $62,50 привела к пробою отметки $60,теоретически открывающей путь к дальнейшей коррекции.

При этом игроки проигнорировали данные из США, отразившие сокращение буровой активности — на прошлой неделе число активных установок снизилось еще на 4 единицы после падения на восемь единиц неделей ранее. Такие цифры говорят о том, что, по крайней мере, в ближайшие недели нового рекорда по добыче, которая сейчас составляет 11,7 млн баррелей, опасаться не стоит», — пояснил эксперт.

А вот Китай в очередной раз пугает участников нефтяного рынка. Сегодня Поднебесная рапортовала о сокращении экспорта и импорта, который упал на 7,6% против прогноза роста на 4,5% после +3,0% ранее. Такие цифры указывают не только на новые признаки замедления экономики, но и сигналят о перспективах охлаждения спроса КНР на энергоносители, что чревато усилением страхов, связанных с дисбалансом спроса и предложения на мировом рынка.

«Судя по «пугливости» и чувствительности инвесторов к риску, странам ОПЕК во главе с Саудовской Аравией придется постараться, чтобы вернуть рынкам веру в восстановление равновесия на мировом рынке. В краткосрочной перспективе, учитывая пробой важного уровня и угасание интереса к риску на фондовых площадках, Brent, вероятно, пока останется под давлением, но потенциал снижения на данном этапе выглядит ограниченным», — полагает Мащенко.

Читайте также: Нефть воодушевляют договорённости между США и КНР