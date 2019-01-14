Начали появляться факторы, работающие против рубля

Москва, , 09:17 — REGNUM В начале недели на рубль действуют факторы, препятствующие его дальнейшему укреплению, наблюдавшемуся с начала года. Нефтяные котировки, которые росли на прошлой неделе, скорректировались и ушли ниже $60 за баррель по Brent, хотя в последние дни достигали почти $62,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

«Вышедшие сегодня, 14 января, утром данные показали, что в Китае в декабре снизился экспорт и импорт. Это может означать замедление его экономики, что негативно для спроса на ресурсы и цен рисковых активов, к которым относится и рубль. На это уже отреагировали фондовые индексы, снизившиеся на азиатских площадках на 0,5−1,4%», — отметил эксперт.

Ещё один фактор, работающий против рубля, — объявленное Центробанком возвращение с 15 января 2019 года Минфина РФ к покупкам валюты на бирже. Оно произойдёт впервые с августа 2018 года, когда такие покупки были приостановлены. Ежедневно с 15 января по 6 февраля Минфин через ЦБ будет приобретать валюту на 15,6 млн. руб.

«Впрочем, данное обстоятельство не оказалось пока сильным драйвером, поскольку было анонсировано заранее и во многом учтено в ценах. Исходя из данных факторов, можно предположить 14 января нахождение курса доллара в диапазоне 66,70−67,40 руб., курса евро — 76,50−77,50 руб.», — считает Гойхман.

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