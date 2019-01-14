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С начала января недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,5%

Экономика

Данные Росстата

Москва, 14 января 2019, 08:59 — REGNUM  В России за новогодние праздники (1 по 9 января 2019) потребительские цены выросли на 0,5%. В 2018 году в новогодние каникулы цены выросли на 0,2%, за январь — на 0,3%, сообщили в Росстате.

За первые десять дней нового 2019 года значительно выросли цены на яйца — на 1,7%, на пшено — на 1,0%, гречку — на 0,6%. При этом снизились цены на свинину — на 0,1%.

Также увеличились цены на плодоовощную продукцию — на 3,1%, в том числе на огурцы — на 8,4%, помидоры — на 6,1%, капусту — на 4,6%.

Кроме того, подорожал проезд в общественном транспорте: в троллейбусе — на 3,7%, в метро, автобусе и трамвае — на 2,2−3,2%. Тарифы на ЖКХ выросли на 0,7−1,6%, цены на бензин — на 0,3%, на дизельное топливо — на 0,7%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, рост потребительских цен в России в 2018 году составил 4,3%. Ранее это ведомство предварительно оценивало инфляцию в стране в 4,2%.

Подробнее: Росстат повысил оценку инфляции за 2018 год

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Инфляция
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