Министр энергетики Израиля прибыл на саммит в Египет

Каир, , 08:42 — REGNUM Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц прибыл в Египет для участия в энергетической конференции по приглашению властей страны, сообщает 14 января Al Jazeera.

Темой саммита станет обсуждение проблем, связанных с природным газом. Данный вопрос в последнее время приобрел особую актуальность в восточной части Средиземноморья.

«Разработка газовых месторождений имеет геополитическое и геостратегическое значение», — подчеркнул Штайниц.

Напомним, в последние годы наблюдается значительное сближение в отношениях между Египтом и Израилем, что позволило сторонам заключить ряд взаимовыгодных энергетических контрактов.

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