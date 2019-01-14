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Автопарк карет скорой помощи Дагестана увеличится на 70 автомобилей

Экономика

На покупку машин направят 250 млн рублей

Автопарк карет скорой помощи Дагестана увеличится на 70 автомобилей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Махачкала, 14 января 2019, 08:34 — REGNUM  Автопарк службы скорой медицинской помощи Дагестана пополнят 70 новых машин. Средства в размере 250 млн рублей на закупку транспорта будут выделены из бюджета региона, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

Планируется закупить автомобили класса «В», которые оснащены необходимым комплектом медицинского оборудования — щитами для транспортировки пациентов, аппаратом искусственной вентиляции легких, шинами для фиксации переломов, дефибрилляторами и пр. Для отдалённых районов республики будут выделены полноприводные машины, которые позволяет повысить доступность и качество оказания медицинской помощи населению.

Будут приобретены и автомобили класса «С» — реанимобили, которые планируется использовать в экстренных ситуациях для проведения реанимационной помощи и транспортировки тяжелых пациентов. В ведомстве добавляют, что кареты будут распределены по муниципалитетам Дагестана по мере потребности.

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Напомним, в декабре 2018 года Дагестан получил 24 новые кареты скорой медпомощи и 140 школьных автобусов. Все единицы транспорта были приобретены за счет средств из федерального бюджета по распоряжениям правительства России от 5 сентября и от 27 октября 2018 года. В общей сложности для регионов было выделено 10 млрд рублей, на которые были закуплены 1695 автомобилей скорой помощи и 2527 школьных автобусов.

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