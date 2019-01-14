Больше выращивать и экспортировать — планы новосибирских властей для АПК

Новосибирск, , 08:15 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл еженедельное оперативное совещание с участием членов регионального правительства, руководителей областных исполнительных органов государственной власти и глав муниципальных образований региона. На нём обсуждались перспективы развития агропромышленного комплекса региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Во время совещания министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко доложил, что за 2018 год с новосибирских элеваторов по регионам России и в зарубежные страны отправлено 698,6 тысяч тонн зерна, в том числе с 1 сентября — 263 тыс. тонн. Объём отгрузки зерна превысил показатель 2017 года на 383 тыс. тонн. Из 698,6 тыс. тонн на экспорт отправлено 459,3 тыс. тонн, по стране — 239,3 тыс. тонн. Рост экспортных отгрузок — более чем двукратный. За декабрь прошлого года отмечены рекордные темпы отгрузки зерна железнодорожным транспортом — 108 тыс. тонн, это 1487 вагонов (по 48 вагонов в сутки).

Глава региона в свою очередь отметил, что прирост темпов отгрузки и реализации зерна говорит о правильных выводах, сделанных по итогам 2017 года, когда Новосибирская область столкнулась с проблемами при вывозе рекордного урожая зерновых.

«Надо привыкать к тому, что в дальнейшем мы будем только наращивать темпы и объёмы производства в агропромышленном комплексе, в том числе — будем увеличивать экспорт зерновых. Это направление получит дополнительную поддержку в рамках реализации национальных проектов, инициированных президентом России. Внутри нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» обозначен федеральный проект по развитию экспортного потенциала агропромышленного комплекса. Поэтому фиксируем результаты 2018 года и готовимся выращивать и экспортировать ещё больше. Такая установка — на ближайшие пять лет», — подчеркнул Андрей Травников.

Новосибирская область сегодня экспортирует зерно в Китай, Монголию, Египет, Турцию, Белоруссию, Латвию, Данию и другие страны. Среди регионов России новосибирское зерно поставляется в Астраханскую, Калининградскую, Ленинградскую и Липецкую области, Алтайский и Приморский края.

С начала 2019 года отгружено 13,6 тыс. тонн зерна. Всего в течение января планируется вывезти за пределы области около 100 тыс. тонн. На элеваторах хранится 874 тыс. тонн зерновых, загруженность составляет 60%.

Как указали в правительстве региона, высокие темпы отгрузки зерна железнодорожным транспортом сохраняются благодаря предпринимаемым со стороны федеральных и региональных властей мерам по налаживанию взаимоотношений между участниками зернового рынка. Грузоотправители Новосибирской области заключили 89 долгосрочных договоров транспортно-экспедиционного обслуживания с операторской компанией АО «Русагротранс». Для определения дополнительных возможностей по отправке зерна железнодорожным транспортом министерством сельского хозяйства региона совместно с РЖД ведётся диалог об отгрузке зерновых грузов в контейнерах и полувагонах.

Отметим, что национальные проекты реализуются в России в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорта проектов в 2018 году утверждены Советом при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

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