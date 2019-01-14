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Госслужащие США замечены в очередях за бесплатной едой — Welt

Экономика

Люди выстаивают у супермаркетов ради нескольких банок консервов, лапши и овощей

Госслужащие США замечены в очередях за бесплатной едой — Welt
Винсент ван Гог. Едоки картофеля. 1885

Вашингтон, 14 января 2019, 08:02 — REGNUM  Правительственный кризис в Соединенных Штатах привел к тому, что не получающие зарплату с конца декабря госслужащие начали выстраиваться в очереди за бесплатными продуктами, передает немецкий телеканал Welt из Вашингтона.

Отмечается, что люди, выстаивающие в очередях у супермаркетов ради нескольких банок консервов, лапши и овощей, сравнивают ситуацию со временами Великой депрессии. Репортер телеканала подчеркнул, что все, с кем он побеседовал — оставшиеся без средств из-за «шатдауна» работники органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная приостановка работы правительства США началась 22 декабря 2018 года. Сбои в работе правительства связаны с тем, что президенту США Дональду Трампу не удалось согласовать федеральный бюджет. «Камнем преткновения» стал пункт о финансировании строительства «стены Трампа» на юге Соединенных Штатов.

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