В Казахстане модернизировали фабрику по обогащению железной руды

Астана, , 07:40 — REGNUM После модернизации обогатительной фабрики объединения «Оркен» в городе Каражале Карагандинской области Казахстана объем выпускаемой продукции увеличится на 30%, заявил руководитель ТОО «Оркен» Виктор Гафиулов, сообщает 14 января агентство «КазТАГ».

Глава объединения заявил, что обогатительный комплекс по переработке железной руды прошел полный цикл модернизации. Запуск комплекса запланирован на февраль 2019 года. Модернизация производства позволит увеличить выход железа с рудного сырья с 58 до 61%.

Отметим, ТОО «Оркен» входит в железорудный департамент АО «АрселорМиттал Темиртау». 11 января депутаты Мажилиса парламента Казахстана обратились к председателю правительства Казахстана Бакытжану Сагинтаеву в связи с крупной аварией на металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау».

Парламентарии считают, что ухудшение состояния металлургического производства происходит из-за недостаточного финансирования мероприятий по модернизации.

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