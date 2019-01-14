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Пермский университет принял участие в работе трёх малых предприятий

Экономика

Вуз поддержал стартапы в сфере разработки косметических микроигл, лесоустройства и исследования грунтов

Пермь, 14 января 2019, 07:28 — REGNUM  Участие Пермского государственного национального исследовательского университета в капитале трёх малых инновационных предприятий позволило увеличить стартовые вложения в 20 раз, сообщает 14 января пресс-служба вуза.

«Вхождение в состав учредителей инновационного предприятия — мировая практика позволяющая, с одной стороны, поддержать начинающий стартап, с другой — заработать на вложенных инвестициях в случае успешного развития компаний», — пояснила юрисконсульт бизнес-инкубатора Инновационного центра «Мозгово» Вероника Огородова.

Отмечается, что на начальном этапе объём участия университета составил 15,4 тыс. рублей, а полученная по итогам работы прибыль — 307,5 тыс. рублей. Университет поддержал компанию «Микроигольные технологии», разрабатывающую микроигольные аппликаторы для безболезненной доставки косметических препаратов в кожу, «Центр космических технологий и услуг», оказывающий информационные услуги в области лесного хозяйства и лесоустройства и предприятие «Природоохранные технологии», которое производит микробиологические исследования грунтов, мониторинг состояния объектов животного и растительного мира, выявляют ценные почвенные объекты в Пермском крае.

Полученные средства были направлены на реализацию лидерских проектов Инновационного центра «Мозгово», стажировки по теме Национальной технологической инициативы и укомплектование мобильного стенда технологий и разработок ПГНИУ.

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