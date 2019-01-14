Китай нарастил внешний торговый оборот до $4,62 трлн

Пекин, , 07:27 — REGNUM Внешний торговый оборот Китая продолжает расти. Так, в 2018 году этот показатель достиг $4,62 трлн, что на 12,6% выше, чем в 2017 году. Такую информацию на сегодняшней пресс-конференции, 14 января, озвучил официальный представитель главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь.

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Он отметил, что это рекордные показатели.

«Есть основания надеяться, что мы продолжим оставаться крупнейшей мировой торговой державой», — приводит РИА Новости слова Ли Куйвэня.

При этом рекордных показателей достиг и экспорт. В 2018 году он составил

$42,14 трлн, что на 9,9% больше аналогичного периода 2017 года. Положительное сальдо торгового баланса по итогам прошлого года составило $546,8 млрд.

Добавим, что за прошедший год товарооборот России и Китая вырос на 27,1% и превысил $107 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, а последние 40 лет внешняя торговля Китая выросла почти в 670 раз. Так, годовой объём импорта страны в среднем ежегодно увеличивался на 18,1% с 18,7 млрд юаней ($2,7 млрд) в 1978 году до 12,5 трлн юаней в 2017 году. В 2017 году Китай импортировал в общей сложности товаров на сумму $1,84 млрд, что в 6,2 раза больше, чем в 2002 году, когда Китай вступил в ВТО.

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