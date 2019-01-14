«Мусорная реформа» в Хакасии: необоснованные затраты обещают исключить

Абакан, , 07:10 — REGNUM Комиссия по оценке обоснованности тарифа твёрдых коммунальных отходов приступила к работе в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 января, сообщили в республиканском правительстве.

Региональный оператор заверил, что исключит из тарифа необоснованные затраты, уточняют власти Хакасии. По их словам, ситуация под контролем: регоператор обязался выставлять счета в соответствии с реальными расходами по фактическим затратам.

Тариф для муниципальных образований будет разным, в зависимости от удалённости ближайшего полигона. В республиканской территориальной схеме зафиксировано пять полигонов — в Абазе, Шире, Сорске, Аскизе, Черногорске, Усть-Абакане. Таким образом, территория республики поделена на пять зон, в каждой определён свой тариф.

Первая зона: Боградский, Орджоникидзевский, Ширинский районы. Тариф — 138,85 руб. в месяц с человека. Вторая зона: города Абакан, Черногорск, Сорск, посёлок Пригорск, Алтайский, Усть-Абаканский, Боградский районы (Бородинский и Советско-Хакасский сельсоветы), тариф — 55,82 руб. Третья зона: Аскизский район с тарифом 121, 93 руб. Четвёртая зона: город Саяногорск, посёлок Майна, пгт Черемушки, Новомихайловский и Очурский сельсоветы, тариф — 122,51 руб. Пятая зона: город Абаза и Таштыспкий район, тариф — 105,04 руб.

В республиканском правительстве особо подчеркнули, что «разорительные для населения» тарифы были сформированы «до вступления Валентина Коновалова в должность главы региона».

«Глубокий анализ январской работы регионального оператора позволит правительственной спецкомиссии сформировать обоснованный тариф по обращению с твёрдыми коммунальными отходами», — заявляют власти.

Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по итогам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года. За него проголосовали 57,57% избирателей.

Напомним, власти Хакасии заявили о договорённости с региональным оператором о пересмотре тарифов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в декабре 2018 года. По всем пяти территориальным зонам республики региональным оператором является московская компания «Аэросити-2000».

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