Повышение цен на топливо вызвало рост недовольства в Зимбабве

Хараре, , 07:12 — REGNUM Граждане Зимбабве остро отреагировали на новости о резком скачке цен на топливо, объявленном 12 января президентом страны Эммерсоном Мнангагвой. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Мнангагва объяснил эту меру попыткой улучшить снабжение, так как в стране сейчас наибольшая из зафиксированных за последнее десятилетие нехватка топлива.

После долгих лет экономической изоляции экономика Зимбабве находится в упадке. Зафиксированы высокий уровень безработицы, нехватка наличности, недостаток основных продуктов питания, таких как хлеб и масло.

В телевизионном обращении к гражданам 12 января президент сообщил, что цены на бензин и дизель увеличатся более чем в два раза, чтобы покрыть дефицит, вызванный увеличившемся спросом и повсеместной контрабандой. Также он обвинил в возросшем спросе соседние страны, которые, пользуясь низкой ценой на топливо в Зимбабве, активно вывозят его из страны.

Многие жители раскритиковали решение Мнангагвы и выразили свое опасение о том, что цены на остальные товары также подскочат. В итоге меры ухудшат и так сложную экономическую ситуацию и станут причиной протестов.

Нехватка топлива начала ощущаться еще в октябре, когда водители всю ночь стояли в многокилометровых очередях на заправки. В ответ на это Конгресс профсоюзов Зимбабве заявил, что «правительство официально заявило о своей идеологической позиции против рабочих, бедных и против всех граждан в целом».

Несмотря на скачок цен, дипломаты и туристы получат доступ к топливу по льготным ценам для сохранения имиджа страны, отметил Мнангагва.