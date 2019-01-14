Интуристы потратили на товары в РФ 8 млрд рублей за 9 месяцев

Москва, , 05:33 — REGNUM Почти 8 млрд рублей потратили на товары в России иностранные туристы после запуска системы tax free в апреле 2018 года. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, пишут 14 января «Известия».

В среднем гости из-за рубежа, пользующиеся tax free, оставляют в отечественных магазинах по 100 тыс. рублей. В общей сложности новой возможностью воспользовались граждане 180 стран, наибольшую активность проявили китайские путешественники.

«Иностранцы скупали всё — от ювелирных украшений до черной икры», — говорится в публикации.

Чаще всего интуристы приобретают косметику, ювелирные изделия, бижутерию, часы, а также были одежду, обувь, кожгалантерею и черную икру.

Нововведение свидетельствует о важности появления механизмов стимулирования торговли вместо создания искусственных барьеров, отметил Мантуров.

Напомним, система tax free предусматривает возврат суммы налога на добавленную стоимость (НДС) для покупок, сделанных иностранцами. Деньги возвращаются им при выезде из страны.

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