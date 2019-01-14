«Татфондбанк» оспорил сомнительные сделки почти на 2 млрд рублей

Казань, , 04:09 — REGNUM Банкрот «Татфондбанк» выплатил кредиторам первой очереди, состоящим в соответствующем реестре, свыше 2,1 млрд рублей. Всего же банк на начало декабря 2018 года имел долги перед 18 037 кредиторами на общую сумму 166,742 млрд рублей. Для формирования конкурсной массы были оспорены ряд сомнительных сделок на сумму почти 2 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт конкурсного управляющего.

Напомним, проблемы у республиканского банка, где регион имел долю более 40%, стали очевидны в ноябре 2016 года. 15 декабря в отношении ТФБ решением регулятора была введена временная администрация, но это не помогло, и уже в начале марта 2017 года банк лишился лицензии, а в апреле был признан банкротом и в отношении него введено конкурсное производство, управляющим назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».

На начало декабря 2018 года установленные долги перед 18 037 кредиторами составили 166 742 789 000 рублей. Параллельно процедуре банкротства расследуются ряд уголовных дел по факту хищения имущества банка под видом выдачи не обеспеченных кредитов, злоупотребления полномочиями бывшим главой правления Робертом Мусиным. Последний на сегодня является фигурантом четырёх уголовных дел с суммой ущерба свыше 50 млрд рублей, и пребывает под домашним арестом. Также экс-банкир признан банкротом как физлицо, и уже к концу января его долги по этому делу могут превысить 22,5 млрд рублей.

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Конкурсный управляющий продолжает формировать конкурсную массу для расчётов с кредиторами. В рамках данной работы были оспорены сомнительные сделки, по которым банк восстановил право требования долгов на сумму более 1,952 млрд рублей, на сегодня из них поступило лишь 266,26 млн рублей.

Всего же в суд управляющим подано 710 исков о взыскани свыше 33,891 млрд рублей, из них удовлетворено 529 исков на сумму более 19,605 млрд рублей. В итоге было возбуждено 507 исполнительных производств на сумму 12,69 млрд рублей, но 11 производств на свыше 19,515 млн рублей прекращены, а 50 завершены из-за невозможности взыскания долгов. По последним сумма составляла 4,384 млрд рублей.

Арбитражный управляющий банка также потребовал признать недействительными 381 сделку на 4,717 млрд рублей, из них удовлетворили 119 заявлений на 305,6 млн рублей.

Первой очереди кредиторов на начало декабря 2018 года было выплачено 2,111 млрд рублей. Всего же долги перед 11 644 первоочередниками, включёнными в реестр, превышают 71,284 млрд рублей.