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Китай увеличивает производство и экспорт сахара

Экономика

Минсельхоз КНР обнародовал ежемесячный доклад о тенденциях в аграрном секторе

Пекин, 13 января 2019, 21:31 — REGNUM  Несмотря на сложные погодные условия, в Китае в первом квартале 2018−2019 сельскохозяйственного года (октябрь — декабрь) достигнут более, чем 3%-ный рост производства сахара, сообщает 13 января Синьхуа со ссылкой на ежемесячный доклад Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР.

Увеличение производства стимулирует экспорт, который в указанном периоде вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1,3 млн тонн.

В докладе производители сахарного тростника предупреждаются о возможном негативном влиянии на урожай погодных условий, в частности, недавнего похолодания на юге страны.

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Экономика Китая
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