Зарплаты журналистов на Урале: где платят больше и легче найти работу

Салехард, , 18:16 — REGNUM На Ямале представители прессы получают в среднем по 42,5 тысяч рублей. Эксперты «HeadHunter Урал» подсчитали среднюю заработную плату журналистов Уральского федерального округа.

Исследование проводилось ко Дню печати, который отмечается 13 января. Выяснилось, что средние зарплаты уральских журналистов не дотягивают до заработков московских коллег в 52 250 рублей.

В ХМАО журналисты в среднем, согласно данным «HeadHunter Урал», получают 30 750 рублей, в Тюменской области — 32 250 рублей, Свердловской — 35 000 рублей, Челябинской — 25 000 рублей. Самыми низкооплачиваемыми оказались представители прессы Курганской области со средним заработком в 17,5 тысяч рублей.

По сведениям рекрутингового агентства, в Уральском федеральном округе на одну вакансию в сфере масс-медиа приходится 5,5 резюме. Среди соискателей 61% составляют женщины. Большинство претендентов в возрасте 26−35 лет. При этом лишь у 72% есть высшее образование.

«Проще всего журналистам найти работу в Ханты-Мансийском автономном округе, сложнее всего — в Свердловской области», — сообщила руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова.