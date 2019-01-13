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Роспотребнадзор: В новогодние праздники изъято более 125 тонн икры

Экономика

Выявлены многочисленные нарушения при торговле икрой

Роспотребнадзор: В новогодние праздники изъято более 125 тонн икры
Marco Verch
Красная икра

Москва, 13 января 2019, 12:47 — REGNUM  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) в период новогодних праздников в ходе проверок торговых объектов изъяла 125,6 тонн икры. Об этом сегодня, 13 января, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства вместе с сотрудниками территориальных органов МВД России в период новогодних праздников проверили около 2,5 тыс. объектов торговой сети. В каждом пятом случае были выявлены грубые нарушения при продаже икры ценных пород рыб.

По результатам проверок было изъято 125,6 тонн икры. Составлены порядка 500 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов — 1,7 млн рублей.

При проверках специалисты Роспотребнадзора уделяли особое внимание продажам икры в местах нестационарной торговли. Так, было установлено 955 несанкционированных мест торговли икрой.

По результатам проверок восемь матриалов были направлены в следственные органы.

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