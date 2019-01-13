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Honda остановит производство в Великобритании из-за Brexit

Экономика

Honda остановит работу своего британского завода в конце марта 2019 года, когда планируется выход Британии из ЕС

Honda остановит производство в Великобритании из-за Brexit
Honda

Токио, 13 января 2019, 13:30 — REGNUM  Японский производитель Honda Motor рассматривает возможность приостановления работ на своем заводе в южной Британии. Это произойдет в конце марта — начале апреля 2019 года из-за возможной путаницы в логистике, которая, по словам автопроизводителя, может возникнуть после Brexit.

По информации японского новостного агентства «Джиджи», завод Honda в Суиндоне в основном ориентирован на рынок Европейского союза. Во время процесса выхода Британии из ЕС, компания будет готовиться к последствиям и приостановит производство. Ранее вице-президент Honda Europe заявлял, что если Британия выйдет без соглашения с ЕС, убытки компании будут составлять несколько миллионов долларов.

«Япония намерена и дальше развивать прочное партнерство с Великобританией и инвестировать больше средств. Поэтому мы надеемся на заключение соглашения с ЕС», — заявил премьер-министр Синдзо Абэ на встрече с британским премьером Терезой Мэй.

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Зарубежная хроника
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