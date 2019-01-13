Топ-менеджер Huawei Canada покинул компанию

Оттава, , 12:12 — REGNUM Вице-президент канадского подразделения китайской компании Huawei Скотт Брэдли покинул свой пост после семи лет работы в организации. Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что Скотт Брэдли был главным публичным лицом китайской компании в Канаде.

«Мы опечалены его уходом, но благодарны за неустанный труд, который помог нам укрепить бренд и имидж, а также построить отношения с правительством», — сообщил президент Huawei Canada Эрик Ли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу бы арестована в канадском городе Ванкувер по требованиям властей США.