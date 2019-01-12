Xiaomi концентрирует усилия на европейском рынке смартфонов

Пекин, , 14:47 — REGNUM Китайская компания Xiaomi выбрала европейский рынок в качестве основного рынка для международной экспансии, заявил глава компании Лэй Цзюнь на конференции в Пекине. Об этом сообщает South China Morning Post.

Лэй Цзюнь ушёл от ответа на вопрос о планах компании на рынке США. Он заявил, что главным иностранным рынком для Xiaomi в 2019 году станет рынок европейских стран.

«Мы стремимся занять первое или второе место на рынках смартфонов различных европейских стран, особенно в Испании», — заявил глава Xiaomi.

Издание отмечает, что в марте 2018 года представители Xiaomi заявляли о планах по расширению деятельности в США. Изменение стратегии компании связывается с торговым конфликтом, разгоревшимся между США и Китаем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года СМИ сообщили, что Xiaomi зарегистрировала в Германии дочернюю компанию Shamrock Mobile. Предполагается, что эта компания станет официальным дистрибьютором смартфонов Xiaomi в Германии.