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Xiaomi концентрирует усилия на европейском рынке смартфонов

Экономика

Ранее компания планировала расширение на рынке США

Пекин, 12 января 2019, 14:47 — REGNUM  Китайская компания Xiaomi выбрала европейский рынок в качестве основного рынка для международной экспансии, заявил глава компании Лэй Цзюнь на конференции в Пекине. Об этом сообщает South China Morning Post.

Лэй Цзюнь ушёл от ответа на вопрос о планах компании на рынке США. Он заявил, что главным иностранным рынком для Xiaomi в 2019 году станет рынок европейских стран.

«Мы стремимся занять первое или второе место на рынках смартфонов различных европейских стран, особенно в Испании», — заявил глава Xiaomi.

Издание отмечает, что в марте 2018 года представители Xiaomi заявляли о планах по расширению деятельности в США. Изменение стратегии компании связывается с торговым конфликтом, разгоревшимся между США и Китаем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года СМИ сообщили, что Xiaomi зарегистрировала в Германии дочернюю компанию Shamrock Mobile. Предполагается, что эта компания станет официальным дистрибьютором смартфонов Xiaomi в Германии.

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