Зауралью обещано 8 млрд рублей на чистую воду, благоустройство и жильё

Курган, , 12:10 — REGNUM Курганская область получит в рамках реализации национальных проектов «Чистая вода» и «Жилье и городская среда» в 2019—2024 годах более восьми миллиардов рублей. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев 11 января в ходе пресс-конференции.

Владимир Якушев подчеркнул, что важнейшее условие для получения федерального финансирования — это наличие качественной и составленной в срок проектно-сметной документации.

Федеральное софинансирование в рамках реализации национальных проектов в Курганской области направлено на решение наиболее важных для жителей региона вопросов: обеспечение чистой водой, переселение граждан из аварийного жилья, ремонты и благоустройство дворов и общественных территорий.

В ходе рабочего визита в Курганскую область 11 января 2019 года Владимир Якушев ознакомился с работой водопровода столицы Зауралья. Предприятие работает на протяжении восьмидесяти лет и требует модернизации.

«Курган — это один из городов с низким показателем качества воды, поступающей жителям через централизованную систему водоснабжения. Конечно, водозабор постройки 30-х годов требует серьезной реконструкции. Очень важно, чтобы Курганская область вовремя и в короткие сроки подготовила проектно-сметную документацию, представила ее в Министерстве и получила положительную оценку для дальнейшего финансирования работ в рамках федерального проекта «Чистая вода», — отметил Владимир Якушев.

Глава Курганской области Вадим Шумков в свою очередь акцентировал внимание министра на изношенных системах водоснабжения в Петухово, Лебяжьем и Макушино.

Вадим Шумков также отметил, что в Шадринске по программе «Чистая вода» запланировано строительство резервуара запаса воды с насосной станцией, реконструкция Северного водозабора, а в Кургане — прокладка второй нитки водовода от Арбинских очистных сооружений.

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