«Укргаздобыча» увеличит добычу газа до 16,5 млрд. куб. м. не ранее 2023 год

Киев, , 11:31 — REGNUM Украинский эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук обвинил госкомпанию «Укргаздобыча» (входит в состав компании «Нафтогаз Украина») в неэффективном использовании бюджетных средств и провале программы по добыче газа до 2020 года, в рамках которой планировалось увеличить добычу газа на 5 млрд.куб.м. Соответствующее заявление Корольчук сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

«В прошлом году «Укргаздобыча» увеличила инвестиционные вложения. Они бурят больше разведывательных скважин. Потратили 28 млрд. грн. (990 млн. долл. — ред.) Для сравнения, в 2017 году потратили 14 млрд. грн. (495 млн. долл. — ред.), т. е. увеличили в два раза. Но с другой стороны, у нас объемы добычи собственного газа не растут», — сказал Корольчук.

Он сообщил, что «Нафтогаз» не сможет нарастить добычу украинского газа до 20 млрд. куб. м. ни к 2020 году, ни к 2022 году, «потому что это очень продолжительные проекты».

«Для отбития инвестиций нужен пятилетний срок… Они пробурили 69 скважин, из них 30 скважин — пустые. Это потраченные деньги. Из оставшихся 30 скважин только в половине будет более-менее нормальный дебет. Хороший дебет — это 20 млн. куб. м. в сутки. Плохой дебет — 1 млн. куб. м. в сутки. Компания будет вынуждена содержать хорошие и плохие скважины», — добавил Корольчук.

Он прогнозирует, что «Укргаздобыча» сможет нарастить добычу газа на 1 млрд. куб. м. к 2023 году, поскольку на Украине острая нехватка специалистов по добыче газа.

«Сейчас государственное предприятие добывает 15,5 млрд. куб. м. газа. Будет добывать 16,5 млрд. куб. м. газа в лучшем случае через пять лет, не раньше. Даже с учетом всех инвестиций, которые у нас закладывают… К сожалению, «Нафтогаз Украины» собирал и продолжает собирать те деньги. Вопрос: куда они их тратят?» — возмутился Корольчук.

Как сообщалось, в январе 2019 года пресс-служба госкомпании «Укргаздобыча» (входит в состав компании «Нафтогаз Украина») проинформировала, что за 2018 год добыла только 15,5 миллиарда кубометров газа (рост всего на 0,3% за год). Отмечается, что за январь-декабрь 2018-го было остановлено падение добычи в объеме около 950 млн кубов и на 246 млн. кубометров превышена годовая добыча прошлого года. В декабре компания закрепила значение среднесуточной добычи на уровне 43,7 млн. кубов, что почти на 1,3 млн. кубометров больше фактических показателей аналогичного периода 2017 года.

В «Укргаздобыче» добавили, что с сначала 2018 года компания увеличила количество операций по интенсификации добычи до 744, пробурила 97 скважин и ввела в эксплуатацию 69 новых скважин. Кроме того, по данным госкомпании «Укртрансгаз», в 2018 году добыча газа на Украине увеличилась на 0,3% (64,8 млн. куб. м.) по сравнению с 2017 годом — до 20,89 млрд. куб. м. При этом годом ранее добыча выросла на 4% (более 800 млн. кубометров).