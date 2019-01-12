Московский кредитный банк решил обанкротить детскую торговую сеть «Бегемот»

Москва, , 10:58 — REGNUM Московский кредитный банк (МКБ) решил банкротить торговую сеть детских товаров «Бегемот». Соответствующее заявление было опубликовано МКБ ещё 26 декабря 2018 года. Иск о банкротстве может быть подан через 15 дней после публикации намерений.

Ожидается, что МКБ в ближайшее время обратится в суд с заявлением о признании банкротом ООО «Торговая сеть «Бегемот», которое управляет одноименной сетью детских товаров.

В самом банке никак не комментируют ситуацию.

Напомним, что торговая сеть детских товаров «Бегемот» в 2017 году была на втором месте в России по количеству фирменных магазинов, торгующих игрушками. Первое место занимает сеть «Детский мир».

Торговая сеть «Бегемот» была создана в 1998 году Сергеем Киселевым из Тольятти и первоначально называлась «Гранд Тойз». С 2012 года в капитал компании стал входить банк МКБ.

По данным РБК, после того, как осенью 2017 года в МКБ пришел новый антикризисный менеджемнт из «Роснефти», у «Бегемота» начались проблемы. Новое руководство не захотело развивать непрофильный актив при том, что у компании уровень долгов не был критически большим, и возможность погасить кредиторскую задолженность была, плюс поставщики не отказывались работать с «Бегемотом».