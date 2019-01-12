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Соцсети: Яйца продают «девятками» из-за того, что в 10-м — смерть Кощея

Экономика

В России начали продавать куриные яйца «девятками»

Соцсети: Яйца продают «девятками» из-за того, что в 10-м — смерть Кощея
Цитата из к/ф «Кащей Бессмертный». реж Александр Роу. 1945. СССР
Кащей

Москва, 12 января 2019, 10:30 — REGNUM  В социальных сетях активно обсуждают начало продаж в российских магазинах куриных яиц «девятками», а не традиционными «десятками». Так, в сети микроблогов Twitter это «новшество» стало объектом многочисленных шуток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, продавать куриные яйца в упаковке по девять штук вместо привычных 10 первой стала птицефабрика «Вараскино» (Удмуртия). Представители компании заявили, что это был их своеобразный маркетинговый ход в преддверии новогодних праздников.

Пользователи в соцсетях с горькой иронией отмечают, что теперь девять яиц стоят по цене десяти. Другие шутят, что неважно сколько в упаковке яиц, «главное, чтобы человек был хороший».

Самые оригинальные вспомнили русские сказки про Кощея бессмертного, согласно которым, смерть Кощея — на конце иглы, а иголка в яйце, которое в утке, а та, в свою очередь, в зайце, который сидит в сундуке на дереве.

«Убрали, потому что в каждом десятом яйце смерть Кощея. Что не понятно», — пишут в соцсетях.

Эксперты уже пояснили, с чем связан такой маркетинговый ход. Дело в том, что на рынке куриных яиц очень высокая конкуренция, и зачастую наблюдается переизбыток данного товара. Чтобы привлечь покупателя, производители и торговые сети идут на различные ухищрения. Упаковка с девятью яйцами будет стоит дешевле, чем с 10, а покупатель может и не заметить, что яиц там на одно меньше.

Стоит отметить, что в России уже давно практикуются данные ухищрения. Так, в российских магазинах практически не встретить упаковки гречневой крупны по 1 кг — только по 900 грамм. Та же ситуация с многими брендами сахарного песка или сока, который продают в упаковках не по 1 литру по 900 мл, аналогично и с молоком. Это маркетинговый ход производителя, чтобы его товар выглядел дешевле относительно аналогичных товаров в магазине.

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