Продажи компании АЛРОСА выросли в 2018 году на 6%

Якутск, , 09:50 — REGNUM Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА отчиталась о росте своих продаж в 2018 году, это следует из опубликованного 12 января пресс-релиза компании.

Согласно данным компании, в прошедшем 2018 году её продажи выросли на 6% и составили 4,507 млрд долларов.

Также в отчете говорится, что алмазов в прошлом году было реализовано на сумму 4,41 млрд долларов, а бриллиантов — на сумму 95,3 млн долларов.

При этом в декабре 2018 года компанией было реализовано алмазов на сумму 323,7 млн долларов, бриллиантов на сумму 5 млн долларов. Таким образом всего компанией было реализовано продукции на общую сумму 328,7 млн долларов, что на 38% больше чем за аналогичный период годом раньше.

В самой компании считают, что рост продаж в 6% в 2018 году связан с высоким спросом на алмазы и положительной динамикой цен в первом полугодии 2018 года. Кроме этого в АЛРОСА полагают, что в 2019 году спрос на продукцию компании также останется стабильным.